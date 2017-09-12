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12 Eylül 2017 13:44

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan:

12 Eylül 1980 darbesinin 37.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan:

12 Eylül 2017 13:44

yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, “12 Eylül asla affedilemeyecek ve aklanamayacaktır” dedi.


Emrah Yılan, 12 Eylül darbesinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen halen izlerin silinmediğini belirterek, "Dönemin Genelkurmay Başkanı öncülüğünde ve emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen darbe sonucu 650 binden fazla insan gözaltına alındı, siyasi partiler lağvedildi, demokratik rejim rafa kalktı, kanunların tamamına yakını değiştirildi, binlerce kişi yargılandı ve birçok kişi kurulan mahkemelerde idam edildi” dedi.


12 Eylül 1980 tarihinde darbe yapanların en çok, millet sevdası nedeniyle ülkücüleri hedef tahtasına koyduğunu vurgulayan Yılan, “Tarih boyunca devletine ve milletine sahip çıkan Ülkücü hareket o karanlık ve zor dönemde de ülkesine ve milletine sahip çıkarak ülkenin bölünmemesi için kendini feda etti. Yüzlerce Ülküdaşımız, mesnetsiz iddialarla tutuklandı, sanık sandalyesine oturtuldu, adalet terazisi olmayan hakim ve savcılar tarafından yargılandı ve çeşitli insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Devletini yaşatmak, bayrağını dalgalandırmak ve vatanını sevmekten başka hiçbir suçu olmayan Ülkücü hareket için 12 Eylül mahkemeleri, zulmün, işkencenin ve adaletsizliğin birer örneği olarak hatırlanacaktır. Acı ve gözyaşı ile yoğrulmuş o günleri şüphesiz unutmamız mümkün değil. 12 Eylül, asla affedilemeyecek ve aklanamayacaktır. 12 Eylül, tarihe zulmün ve işkencenin tarihi olarak geçecek ve her zaman öfkeyle anılacaktır. Ben bu vesile ile vatanı kirli ellere teslim etmemek için canından vazgeçen bütün Ülkücü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.




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