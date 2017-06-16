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16 Haziran 2017 15:34

Ülkü Ocaklarından Türkmenlere gönderilen yardımlar

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından Suriye’de yaşayan Türkmenler için yardım kampanyası düzenlendi.

Ülkü Ocaklarından Türkmenlere gönderilen yardımlar

16 Haziran 2017 15:34

Kampanya sonucunda toplanan yardımların bulunduğu 1 tır Türkmenlere ulaştırılmak üzere dün gece dualar eşliğinde yola çıktı.


Suriye’deki iç savaştan etkilenen Türkmenlere bir yardım eli de Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığından geldi. Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından verilen talimat gereği 81 ilde eş zamanlı başlatılan yardım kampanyası kapsamında Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı tarafından da yardım toplandı. 1 hafta süren kampanya sonunda toplanan 1 tır dolusu yardım eski buğday pazarı önünde düzenlenen törenle yola çıktı. Törende bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Suriye’deki Türkmenlerin çok zor şartlar altında yaşadığını kaydederek, Ülkü Ocakları olarak Türkmenlere ve mağdurlara hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını söyledi.


Yardım kampanyasının Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı talimatıyla başlatıldığını aktaran Yılan, “Malatya’da da gıda yardımı başta olmak üzere bizler de birçok yardım topladık. Ben bu vesile ile bütün Malatyalılara çok teşekkür ediyorum, bu hayır işine duyarsız kalmadılar. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.


Ramazan ayında yapılan yardımların daha makbul olduğunu anlatan Yılan, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin de son bulmasını temenni ederek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Yılan’ın konuşmasının ardından yardım tırı Suriyeli Türkmenlere ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.




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