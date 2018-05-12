Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 12:17

’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ Çalıştayı

Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik zenginliğin ortaya konulması ve korunması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projes’nin Malatya çalıştayı düzenlendi.

’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ Çalıştayı

12 Mayıs 2018 12:17


Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma Milli Parkalar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi tamamlandığında tüm verilerin Nuh’un gemisi biyolojik çeşitlilik veritabanı sistemine girileceğini ve böylece Türkiye biyo-coğrafyasındaki canlı türlerine ait gözlem verilerinin toplandığı herkese açık internet tabanlı ulusal biyo çeşitlilik veritabanı oluşturulacağını, ifade ederek, "Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika Kıtalarının kesişme noktasında bulunması, olağanüstü zengin topografik ve iklimsel yapıya sahip olması, üç kıtanın tarihi göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle Oldukça zengin bir Biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemeProjesi” hazırlanmış ve 2013 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Sivas ve Tunceli illerimizde çalışmalar 2013 yılında başlatılmış olup, envanter işi bitmiş izleme işi devam etmektedir. Malatya ilimizde 20.06 2016 yılında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi işi ihalesi yapılmış, 2018 yılında envanter çalışması tamamlanarak izleme işine devam edilecektir. Benzer çalışmalar Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer dört ilde de devam etmektedir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç