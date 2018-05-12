’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ Çalıştayı

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma Milli Parkalar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi tamamlandığında tüm verilerin Nuh’un gemisi biyolojik çeşitlilik veritabanı sistemine girileceğini ve böylece Türkiye biyo-coğrafyasındaki canlı türlerine ait gözlem verilerinin toplandığı herkese açık internet tabanlı ulusal biyo çeşitlilik veritabanı oluşturulacağını, ifade ederek, "Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika Kıtalarının kesişme noktasında bulunması, olağanüstü zengin topografik ve iklimsel yapıya sahip olması, üç kıtanın tarihi göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle Oldukça zengin bir Biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemeProjesi” hazırlanmış ve 2013 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Sivas ve Tunceli illerimizde çalışmalar 2013 yılında başlatılmış olup, envanter işi bitmiş izleme işi devam etmektedir. Malatya ilimizde 20.06 2016 yılında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi işi ihalesi yapılmış, 2018 yılında envanter çalışması tamamlanarak izleme işine devam edilecektir. Benzer çalışmalar Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer dört ilde de devam etmektedir” şeklinde konuştu.