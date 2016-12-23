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23 Aralık 2016 16:04

‘Ulusal yeterlilik sistemi belge zorunluluğu’ semineri düzenlendi

‘Ulusal yeterlilik sistemi belge zorunluluğu’ semineri düzenlendi

23 Aralık 2016 16:04

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Malatya’da 48 mesleki grupta yer alan çalışan ve yetkililere ‘Ulusal Yeterlilik Sistemi belge zorunluluğu, teşvik ve destekler’ konulu seminer verildi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştiren seminerin açılışında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Mustafa Çekirdek, mesleki yeterlilik konusunda yapılan son mevzuat değişikliği ile yılbaşından sonra risk sınıfı olan 48 grupta belge alınması mecburiyeti getirildiğini belirtti. Çekirdek, bu konulara uymayanlar için ise para cezası kesileceğini söyledi. Açılış konuşmasının arsından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya kurum hakkında bilgiler verdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ülke için önemli bir kurum olduğunu ifade eden Ordukaya, “Bu yıl 10’ncu yılımızı kutluyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu, temel olarak ülkemizde mesleklerin temel standartlarını belirlenmesi, ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, bu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için büyük önem taşıyor” dedi.
Çalışma hayatında mesleki yeterliliklerin kazandırılması noktasında çok ciddi görevler üstlendiklerini belirten Ordukaya, “Bu noktada biz bugüne kadar 689 ulusal meslek standardını resmi gazetede yayınlamış bulunmaktayız. İşverene, işe katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Cezai müeyyidelerin dışında da bütün işverenlerimize nitelikli ve belgeli işgücü istihdamı noktasında çok ciddi teşvik imkanı var. Hata sınav ve belgelendirme masrafları da devlet tarafından karşılanıyor. Tabi bu anlamda bütün çalışmalarımızı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile birlikte yaptık. 2015 yılından itibaren sınav ve belgelendirme faaliyetlerine hız verilen, büyük oranda artış sağlanan bir yıl olmuştu. Bu yılda yine geçtiğimiz yıllara oranla çok ciddi oranda belgelendirmeler yapıldı ama bizim için kafi değil. Yaklaşık tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında 48 meslek belge zorunluluğuna tabi tutuldu. Belge zorunluluğuna ilişkin tebliğler devam edecek” ifadelerini kullandı.
2017 yılında yeni tebliğlerle 48 meslek gurubunun ilk etapta 80 mesleğe kadar çıkarılacağını kaydeden Ordukaya, “15 meslekte Bakanlar Kurulu’nda ücret tarifesi belirlenmişti. Buda en az 160 mesleğe çıkarılması planlanıyor" diye konuştu.
Ordukaya’nın konuşmasının ardından daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı MYK Uzmanı Abdullah Özdemir tarafından sunum gerçekleştirildi.



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