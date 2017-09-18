Ümit Karan’ın çalıştırdığı Malatyaspor USA ikinci maçını da kazandı

Amerika Cosmopolitan 1. Ligi’nde mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Ümit Karan’ın yaptığı Malatyaspor USA takımı, oynadığı ikinci maçı da farklı kazandı.

USA 1. Ligi’nde rakibi Sporting Astoria FC. Takımı karşısında deplasmanda 3-0 galip gelen Malatyaspor USA’nın golleri 23 ve 62. dakikalarda Engin Baytar, 72 dakikada ise İsmail Gül’den geldi.

Ümit Karan’ın çalıştırdığı Malatyaspor USA takımında Türk futbolunun yakından tanıdığı orta saha oyuncusu Engin Baytar da forma giyiyor. Yönetimi ağırlıklı olarak Malatyalı iş adamlarından oluşan Malatyaspor USA takımı, Süper Lig’in yeni ekibi Yeni Malatyaspor’a pilot takım olma hedefiyle yola çıktı.

“Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder”

Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, bu yıl ligde iddialı olduklarını ve ilk maçlarında galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirten Mutlu, “İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. İkinci maçımızda da iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Umarım sezon boyu böyle devam eder” dedi.