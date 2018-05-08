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08 Mayıs 2018 17:48

Unat esnafları ziyaret etti

24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Sabri Unat, Malatya’da esnafları ziyaret etti.

Unat esnafları ziyaret etti

08 Mayıs 2018 17:48


Kent merkezinde bulunan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Unat, esnafların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Esnaflardan destek ve dua isteyen Unat, AK Parti’nin esnaflara büyük teşvikler verdiğini ifade etti. Amaçlarının Malatya’ya ve Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu kaydeden Unat, seçilmesi halinde esnaflarla iç içe olacağını söyledi. Ülkenin AK Parti döneminde her alanda en az 3 kat büyüdüğünü dile getiren Unat, AK Partinin bir hizmet partisi olduğunu belirtti.


Seçimlerin ülke için hayırlı olmasını temenni eden Unat, esnaflara hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.




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