Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 17:40

Unat’tan teşekkür açıklaması

27.

Unat’tan teşekkür açıklaması

24 Mayıs 2018 17:40

Dönem AK Parti Milletvekili aday adayı Sabri Unat, milletvekilliği aday adaylığı sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı Malatyalılara teşekkür ederek, milletvekili adaylarına başarı diledi.


AK Parti’ye ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Unat, Milletvekili aday adaylığı sürecinde Türkiye ve AK Parti için koşturduklarını belirtti. Unat, “Bundan sonra da koşturmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan bütün halkımıza ve AK Parti teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve onu asla yalnız bırakmayacağız. 24 Haziran’da partimizi mecliste güçlendireceğiz, Cumhurbaşkanımızı da inşallah ilk turda seçeceğiz ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hepsini bozacağız. Milletvekili aday adaylarımızla birlikte bir seçim sürecini tamamlayacağız. Bu konuda AK Partinin bir neferi olarak bize ne görev düşerse elimizden geleni yapacağız. Ben kadirşinas olan Malatya halkının da 24 Haziran’da hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza destek vereceğini düşünüyorum. Bu vesile ile aday adaylığımız sürecinde bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç