Unat’tan teşekkür açıklaması

Dönem AK Parti Milletvekili aday adayı Sabri Unat, milletvekilliği aday adaylığı sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı Malatyalılara teşekkür ederek, milletvekili adaylarına başarı diledi.

AK Parti’ye ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Unat, Milletvekili aday adaylığı sürecinde Türkiye ve AK Parti için koşturduklarını belirtti. Unat, “Bundan sonra da koşturmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan bütün halkımıza ve AK Parti teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız ve onu asla yalnız bırakmayacağız. 24 Haziran’da partimizi mecliste güçlendireceğiz, Cumhurbaşkanımızı da inşallah ilk turda seçeceğiz ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hepsini bozacağız. Milletvekili aday adaylarımızla birlikte bir seçim sürecini tamamlayacağız. Bu konuda AK Partinin bir neferi olarak bize ne görev düşerse elimizden geleni yapacağız. Ben kadirşinas olan Malatya halkının da 24 Haziran’da hem partimize hem de Cumhurbaşkanımıza destek vereceğini düşünüyorum. Bu vesile ile aday adaylığımız sürecinde bizlere göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Milletvekili adaylarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.