Unat’tan Yazıhan Belediye Başkanı Öztürk’e ziyaret

“Biz bu davaya gönül vermişiz”

Burada konuşan Unat, “Nevzat Başkanımız bizim için çok kıymetli, Yazıhan için değerli çalışmaları var. Biz kendilerini ziyaret edip hayır dualarını almak istedik. Kendisi ile birçok konuda istişarelerde de bulunduk. Bizim amacımız bu davaya en güzel şekilde hizmet etmek. Vatandaşlarımız bizi bu davaya hizmet etmeyi layık görürse elimizden geleni yapacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu kendi yolumuz bildik biz. Seçilirsek milletvekili olarak seçilemezsek de bu davanın bir neferi olarak onun arkasında yürümeye devam edeceğiz. AK Parti birlik ve beraberlik partisidir, gönül partisidir. Biz bu partiye gönlümüzü vermişiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin” ifadelerini kullandı.

“Allah yolunu açık etsin”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise, “Sabri Bey genç bir arkadaşımız. Kendisi başarılı bir iş adamı, inşallah bu başarılı çalışmalarını siyasi arenaya da taşır ve Malatyamıza hayırlı hizmetlerde bulunur. Ben kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. İnşallah listeye girer ve milletvekili seçilerek memlekete hizmet eder" diye konuştu.

Milletvekili aday adayı Sabri Unat, daha sonra AK Parti Yazıhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.