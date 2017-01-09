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09 Ocak 2017 11:50

Üniversite öğrencilerinden polise sıcak çorba ikram

Üniversite öğrencilerinden polise sıcak çorba ikram

09 Ocak 2017 11:50

Malatya’da bir grup üniversite öğrencisi soğuk kış günlerinde güvenlik kontrol noktasında nöbet tutan polisleri ziyaret ederek çorba ve yemek ikramında bulundu.
Malatya İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu öğrencileri gece saatlerinde kentin girişinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Girişimcilik Topluluğu Başkanı Tolunay Adıgüzel, üniversite öğrencileri olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını belirterek “Ülkemizde son dönemlerde yaşanan olaylarda sonra polis noktalarını kontrol ederek, üniversite öğrencileri olarak polisimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Arkadaşlarımız tarafından hazırlanan ev yemekleri ve çorba getirerek polislerimize ikram ettik. Onların her zaman yanındayız ve onlara sonuna kadar güveniyoruz“ şeklinde konuştu.



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