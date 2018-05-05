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05 Mayıs 2018 14:47

Üniversite öğrencilerinden yıl sonu sergisi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim ve Grafik Tasarım Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından dönem sonu sergisi açıldı.

Üniversite öğrencilerinden yıl sonu sergisi

05 Mayıs 2018 14:47

Klasik dönem izleriyle günümüz dünyasına aktarım sağlayan genç yetenekler Türkiye’de örneğine az rastlanır dijital portreler başta olmak üzere oldukça farklı çalışmalara imza attı.


İnönü Üniversitesi Kongre Kültür merkezinde açılan ve klasik ile modern sanata dair yeni yaklaşımların denendiği sergide eserler ziyaretçilerinden de tam not aldı.


Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Özdemir, “Bu sergi ile bir sonraki yıla ışık tutmaya çalışıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerin dönem boyunca aldıkları derslerden öğrendikleri şeyler klasik sanat ve modem sanata dahil denemelerin olduğu bir sergi" dedi.


Öğrenciler adına ise konuşan Eray Kıvrak ise, ” Klasik sanatın en önemli eserleri bunlar, çünkü tabelalar dijitalleştiği için el emeği kayboldu artık tamamen teknoloji üzerine kurulduğu için bizde geçmişi bir hatırlatma adına böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.


Sergisini açılışına İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı.




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