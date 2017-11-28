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28 Kasım 2017 14:42

Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig müsabakaları başladı

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 5 gün sürecek Üniversitelerarası Voleybol 2.

Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig müsabakaları başladı

28 Kasım 2017 14:42

Lig müsabakaları açılış seremonisiyle başladı.


Malatya İnönü Üniversitesi voleybol önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İnönü Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı ve 5 gün sürecek Üniversitelerarası Voleybol 2.Lig müsabakaları Rektör Ahmet Kızılay’ın da katıldığı açılış seremonisiyle start aldı. Turnuvada, 8 bayan, 8 erkek olmak üzere toplam 16 takımın mücadele ederken, turnuvaya İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Alparslan Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İnönü Üniversitesi takımları katılıyor. Müsabakalarda erkek takımları maçlarını Battalgazi Kampusu Spor Salonunda oynarken, bayan takımları ise İnönü Üniversitesi Spor Salonunda oynuyor. Organizasyonun açılışında bütün takımlara başarılar dileyen İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, öğrencilere sporun ruhuna uygun mücadele etmelerini de söyledi. İnönü Üniversitesi olarak iyi bir ev sahipliği yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kızılay, “Öncelikle ben şehrimize, üniversitemize hoş geldiniz. Güzel mücadeleler bekliyoruz. Umarım 5 sürecek bu müsabakalar heyecanlı ve çekişmeli olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.




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