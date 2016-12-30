Üniversiteli basketbolcular başarılılarını rektör Kızılay ile paylaştı

Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu İkinci Lig Basketbol Grup Birinciliğinde üstün bir performans ortaya koyarak birinci lige yükselen İnönü Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Takım Antrenörü Oğuz Avcı ve Erkek Basketbol Takımı’nı makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın da hazır bulunduğu ziyarette, elde ettikleri başarıları Rektör Prof. Dr. Kızılay ile paylaşan basketbol takımı yöneticileri ve sporcuları, kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

-“Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz”

Antalya’da gerçekleşen müsabakalarda iyi bir performans sergileyerek bir üst lige çıkmayı garantilediklerini belirten Takım Antrenörü Oğuz Avcı, birinci ligde de aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve başarılarından dolayı takım yöneticileri ile sporcuları kutlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay kendilerine hediye verdi.