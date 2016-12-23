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23 Aralık 2016 15:07

Üniversitelilerden ilköğretim okulu öğrencilerine spor aleti yardımı

Üniversitelilerden ilköğretim okulu öğrencilerine spor aleti yardımı

23 Aralık 2016 15:07

İnönü Üniversitesi öğrencileri kendi yaptıkları spor aletlerini Yaygın İlköğretim Okulu’na hediye ettiler.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi kapsamında öğrenciler yapmış oldukları spor materyallerini Battalgazi Belediyesi Yaygın İlköğretim Okulu’na hediye etti. Eğitim fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kara ile Spor Bilimleri Topluluğu akademik danışmanı BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Karataş yaptıkları açıklamada İnönü Üniversitesi BESYO öğrencilerinin büyük bir özveri ile hazırlamış oldukları spor materyallerini köy okuluna hediye etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
“Gerçekten güzel dakikalar yaşadık burada”
Özgür Karataş, bu tür etkinliklerin sayısını arttıracaklarını kaydederek, “İnönü Üniversitesi BESYO öğrencilerinin büyük bir özveri ile hazırlamış oldukları spor materyallerini köy okulumuza hediye ettik. Gerçekten güzel dakikalar yaşadık burada. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapmalıyız. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Ömer Çelik’e ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



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