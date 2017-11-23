Ünlü Halk Şairi ölüm yıl dönümünde anıldı

yıldönümünde Arapgir’de düzenlenen bir panelle anıldı.

Panel öncesi öncesinde Arapgir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Osmanpaşa Mahallesinde bulunan Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi bahçesine yaptırılan “Edebiyat Beşiği” projesinin gerçekleştirildiği bölgede inceleme yapıldı. Ardından Şairin Cömertli Mahallesi Alaybey Mezarlığında bulunan kabri ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Arapgir Belediyesinin organizasyonunda Samime Aydınlar Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan bir panel gerçekleştirildi. Panelde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiflikçi Halk Kültürü Araştırmacısı Hüseyin Şahin, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz ile Fehmi Gür’ün oğlu, Şair-Yazar Nurettin Gür, Fehmi Gür’ ün hayatı, sanatı, eserleri ve yazdığı şiirleri üzerine görüş ve düşüncelerini aktaran birer konuşma yaptı. Program sonunda panelistlere plaket takdimi ve Arapgir’in koleksiyon ürünü olan Reyhan Seti hediye edildi. Ayrıca Nurettin Gür tarafından 2017 yılında çıkartılan “Babam Fehmi Gür’ün Hayat Hikayesi ve Şiirleri” adlı kitabın tanıtımı ve dağıtımı da yapıldı. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde düzenlenen programa Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.