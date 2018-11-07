Ünlü oyuncular Malatyalılarla buluşuyor

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ünlü oyuncular Malatyalılarla bir araya gelecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl da Türk ve dünya sinemasından önemli film ve isimleri düzenlenecek etkinliklerde sinemaseverlerle buluşturacak.

Festival geleneği olarak bu yıl da Malatya Park'ta düzenlenecek ‘Minder Söyleşileri'nde sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler Malatyalı sinemaseverlerle bir araya gelecek. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile başarılı oyunculuğunun yanı sıra, Kanımdaki Barut' ve Ateş gibi filmlere yönetmen olarak imza atan Haluk Piyes, Minder Söyleşileri etkinliğine konuk olacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya'da buluşturmaya hazırlanan festivalin film gösterimleri ve etkinlik takvimi, yenilenen “malatyafilmfest.org.tr” internet sitesinden günlük olarak takip edilebiliyor.