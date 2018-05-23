Unutulmaya yüz tutmuş eserler Yeşilkonaklar’da işleniyor

Türk Medeniyetinin bir parçası olan halı dokumacılığı Gündüzbey Yeşilkonak hizmet binasında bulunan halı dokuma atölyesinde hünerli ellerde işleniyor. Usta öğreticilerin verdiği eğitimlerle halı dokumayı öğrenen kadınlar bir taraftan Türk kültürünü yaşatırken diğer taraftan ise aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Gündüzbey Yeşilkonak hizmet binasını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kursiyerlerle bir araya gelerek el emeği göz nuru eserleri yakından inceledi. Kurslar hakkında Yeşilkonak yetkililerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Halı dokumacılığı, tarihimizin her döneminde ve sosyal yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. Türk toplumunda ve doğu ülkelerindeki ev dekorasyonunda halı başlıca unsurlardandır. Halı dokumak sabır, dikkat ve kabiliyet işidir. El dokuması halıcılığı yaşatmak için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” dedi. Halı dokumanın esası olan teknik, ilk kez Orta Asya Türklerinin bulundukları bölgelerde ortaya çıktığını hatırlatan Başkan Çınar, “Halıcılık sanatının gelişimi yine Türklerle olmuş ve günümüze kadar da ün salarak gelmiştir. Türk halısında kullanılan motifler ve düğüm tekniği uzun bir geçmişe sahiptir. Türk halıları, ister düğümlü ister düz dokuma olsun Türklerin en başarılı geleneksel sanatlarından birinin ürünleridir. Yeşilyurt’ta diri ve canlı tutulan örf, adet, gelenekler, görenekler ve el sanatlarıyla dikkat çekici bir geçmişe sahiptir. Yeşilyurt Belediyesi olarak el sanatlarının günümüze taşınması ve gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstleniyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde açtığımız kurslarımıza katılan bayanlarımızın hünerli ellerinden eşsiz eserler gün yüzüne çıkıyor. İlçemizde el sanatlarının yaşatılması için ciddi imkânlar sunarken, diğer taraftan yaptıkları ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sunan bayanlarımızı üretim ekonomisine dahil etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Gündüzbey Yeşilkonak hizmet binasında bulunan halı dokuma atölyesinde yapılan halıların yanı sıra diğer açılan kurslarda yapılan çalışmaları da inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u el ele vererek birlikte büyüteceklerini ifade ederken, kursiyerlerin çocuklarıyla yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Yeşilkonak hizmet binasında devam eden el sanatları kurslarının ziyaretinin ardından Gündüzbey esnafıyla bir araya geldi. Başkan Çınar, ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunduğu esnafların sorun, istek ve sıkıntıları dinledi. Esnafların huzurlu ve güvenli bir ortamda iş hayatlarını sürdürmeleri için belediye olarak üzerilerine düşeni yerine getireceklerini aktaran Başkan Çınar, “Esnafımız bizim için çok önemlidir, ekonomik dengeleri ayakta tutabilmek adına üzerimize düşen görevleri sırasıyla yerine getireceğiz. İlçemizin vazgeçilmez parçası esnaflarımıza kapımız her zaman açıktır. Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır” diye konuştu.