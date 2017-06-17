Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.
İnönü Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Abdurrahman Ateş profesör unvanına, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Belin Özer, Yrd. Doç. Dr. Turan Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Batar ise doçentlik unvanına yükseldi.
Unvanda yükselen akademisyenleri tebrik eden Rektör Kızılay, akademisyenlere başarılar diledi.
Tören profesör ve doçentlik unvanı alan akademisyenlere Rektör Kızılay tarafından cübbeleri giydirilmesiyle sona erdi.
Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş ve akademik personel katıldı.