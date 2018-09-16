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Unvanda yükselen akademisyenlere cübbeleri giydirildi

İnönü Üniversitesinde profesörlüğe ve doçentliğe yükselen akademisyenlere, Rektör Prof.

Dr. Ahmet Kızılay tarafından cübbeleri giydirildi.


Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Akademisyenlerden; Doç. Dr. Yurdagül Yağmur, Doç. Dr. Sermin Timur Taşhan, Doç. Dr. Tamer Budak, Doç. Dr. Mustafa Ateş, Doç. Dr. Emine Nesligül Aksan, Doç. Dr. Mehmet Üstüner, Doç. Dr. Rahmi Canal ve Doç. Dr. Abdülcelil Bilgin profesörlüğe; Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Bilgiç, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Görmüş Cengiz ise doçentlik unvanına yükseldi.


Daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay unvanda yükselen akademisyenleri tebrik ederek cübbelerini giydirdi.

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