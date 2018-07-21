Üreticilere domates güvesi uyarısı

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Domates güvesinin, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 2009 yılından itibaren görülmeye başlanıldığını ve bütün bölgelere ise hızla yayılarak 2010 yılından itibaren ülkenin her tarafında görüldüğü belirtildi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda domates güvesinin Malatya’da da domates bitkisinde önemli oranda zarar verdiğinin belirlendiği ifade edildi. Bu zararlı ile mücadele yapılmadığı takdirde güvenin yoğunluğuna göre domateslerde ortalama yüzde 30-100 oranında zarar meydana getirdiği belirtilerek zararlının bulaşık domates meyveleri, domates fideleri, taşıma materyalleri ve nakliye araçları ile taşınabildiği dile getirildi.

Yapılan açıklamada üreticilerin Kültürel Tedbirler alması istenirken, şunlara dikkat edilmesinin önemli olduğu belirtildi:

“Dikeceğimiz fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmeli. Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkiler üretim alanından uzaklaştırılıp imha edilmeli. Hasat sonrası tarlada kalan zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmeli. Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancı otlarla mücadele edilmeli. Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi) yapılmalı. Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve sulama yapılmalı. Seradaki giriş ve havalandırma açıklıkları zararlının giremeyeceği incelikteki tül ile kapatılması gerekmektedir”

Domates güvesi ile ilaçlı mücadele yapılabilmesi için üreticilerin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat edebilecekleri de belirerek domates güvesi ilaçlarının reçete ile alınacağı ifade edildi. Tüm üreticilerin bu zararlı ile mücadeleyi aksatmadan yapmalarının kaliteli ve karlı domates üretimi için son derece önemli olduğu vurgulandı.