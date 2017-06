Uzmanından bayram uyarısı

İntercourt-Club Spor ve Yaşam Merkezi Diyetisyeni Semiha Ekinci Pirinç, Ramazan Bayramında beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Bayramda gelenekler gereği ikramların fazla olduğunu belirten Pirinç, “Haliyle dikkat etmenin yada kilo almadan bayramı bitirmek hayli zor oluyor.Her bayram uyarımızı yaptığımız gibi bu bayramda sağlıklı önerilerimizi söyleyeceğiz umarım herkes sağlığını kötü etkilemeyen sevgi ve barış dolu bayram geçirir” dedi.

Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için 5 altın değerinde öneri sunan Pirinç, bayram kaçamaklarına 2 gün ara verilmesi gerekliğini belirtti. Pirinç, “Elbette tatlı yiyin, hatta tuzlu da yiyin, çok sevdiğiniz anneannenizin böreğini teyzenizin sarmasını da yiyin ama özellikle kilo verme programı içindeyseniz yada almamanız gerekiyorsa buna 3. gün son verin, unutmayın metabolizmanız 48 saatte bir değişikliğe hazırlanıyor, yedikleriniz yağa dönüşmesin istiyorsanız molayı 2 günle sınırlı tutun” ifadelerine yer verdi.

“Bayram sürecinde mutlaka günde 3 litre su için”

Bayramda ne yenilirse yenilsin mutlaka 3 litre suyu tüketilmesi gerektiğini de ifade eden Pirinç, “Suyu içmek hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de tokluk hissini artıracağı için porsiyonlarınız küçülecektir, ayrıca oruçtan dolayı 1 aydır suyu azalmış vücudumuza ise en büyük hediye” dedi.

“Bayram da günde en az 1 su bardağı süt veya yoğurt tüketin”

Diyetisyen Pirinç, bayramda süt ve yoğurt tüketilmesinin de önemine değinerek “Yediğiniz tatlıların insülin direncinizi artırmasını istemiyorsanız sizde onların glisemik indeksini düşürmek için birkaç akıllıca hile yapın,unutmayın süt-yoğurt insülin direnciyle savaşmak için altın besinlerdir.Bayramın ilk 2 günü mutlaka bir öğüne süt-yoğurt iliştirmelisiniz,aksi takdirde şeker atakları yaşayabilir,üstelik bunları fark etmeyebilirsiniz” diye konuştu.

“Tartılarak kendinizi frenleyin”

Bayramda aşırıya kaçarak kilo alınmasının insanlar için can sıkıcı bir durum doğuracağını da kaydeden Diyetisyen Pirinç, “Biliyoruz ki kilo alarak bayramdan çıkmak hem sağlığınız hem de sosyal hayatınız için oldukça can sıkıcı bir sonuç olur. Bu yüzden bayramın her günü sabah tartılarak kendinizi frenleyebilirsiniz. Unutmayın tartılmak, bugün Ayşe teyzemin börekleri kalsın da sadece bir kase sütlaç yiyeyim gibi ufak planlarla kalori alımınızı azaltmayı hedeflemenizde hatırlatıcı önemli bir unsur olacaktır” dedi.

“İkram konusunda seçici davranın”

Bazı ikramların reddedilmesinin aslında çok şey kazandırabileceğini de belirten Pirinç, “İkram konusunda seçici davranın, sadece en sevdiklerinize yer ayırın. Unutmayın bayramdan sonra sosyal hayat devam edecek, önümüz yaz tatilde başınız kilolarla dertte olsun istemezsiniz. Her ikrama evet demeyin, sabahtan planı yapın, durma miktarınıza sınırları siz çizin, beyninize emri siz verin” ifadelerine yer verdi.