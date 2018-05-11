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11 Mayıs 2018 13:04

Vahap Küçük MYO’da mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yükseokulundan 2017-2018 akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Vahap Küçük MYO’da mezuniyet coşkusu

11 Mayıs 2018 13:04

Öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.


Okulu derece ile bitiren ilk üç öğrenciye başarı belgesi ve çeşitli hediyelerin verilmesi ile başlayan törene İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin verdiği konser damga vurdu. Törende bir konuşma yapan MYO Müdürü Dr. Cemal Koyunoğlu, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, gelecek yıllarda öğrenci sayısının artacağını söyledi. Doğanşehir kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ise, "Bu yıl hizmete giren Vahap Küçük MYO’nun sadece öğrencilere değil tüm halka hizmet vermesini istiyorum. Burada halkın birçok faaliyete katılmasının sağlanması gerekir” dedi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, kendi adını taşıyan okulun büyük hizmetlere vesile olmasını dileyerek “Bu okulumuzun başta Doğanşehir’e ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Mezun olan öğrenci kardeşlerimize de hayatlarında başarıları diliyorum” ifadelerini kullandı. İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay da “Doğanşehir’in üniversite ile tanışması yaklaşık 25 yıl öncesine dayanıyor. Doğanşehir Meslek Yüksek Okulu ise yeni. Sürgü Meslek Yüksek Okulu benden önceki Rektör arkadaşımız tarafından kapatılmıştı. Burayı açmak, bu güzel binada eğitim öğretime başlatmak bizlere nasip oldu” diye konuştu.


Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri konser verdi.




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