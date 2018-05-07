Vakıf üyelerine Çanakkale gezisi

Birlik Vakfı Malatya Şubesi Genç Birlik üyelerinin, ecdadını tanıması, şanlı zaferin bıraktığı tarihi izleri yerinde görüp geçmişleriyle sağlam bir bağ kurabilmeleri adına Yeşilyurt Belediyesinin sponsorluğunda Bursa ve Çanakkale gezisi yapıldı. Birlik Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Sadi Ergül gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin ecdadının büyüklüğünü ve bize bu cennet vatanı miras bırakabilmek için canları pahasına nasıl mücadele ettiklerini bizzat yerinde görüp, kendilerine örnek almaları ve ecdada yakışan bir gençlik olma yolunda gayret göstermeyi amaç edindik” ifadelerine yer verdi.

Genç Birlik üyelerinden ve bursiyerlerden oluşan grup, gezi kapsamında öncelikle Bursa’yı gezdiler. Ulu Camii, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret eden grup daha sonra Çanakkale’ye geçti.

Burada Çanakkale Zaferinin coşkunu bizzat yerinde yaşayan gençler, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Mecidiye Tabyası, Koca Seyit, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Köyü, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi tarihi yerleri gezdiler. Vatanın hangi mücadele ve zorluklarla düşmandan temizlendiğini rehber eşliğinde bizzat yerinde yapılan anlatımlarla tekrar yaşayan gençler heyecanlı ve duygulu anlar yaşadılar. Gençler ayrıca şehitlikte Kuran’ı Kerim okuyarak şehitler için dua ettiler.