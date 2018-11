Vali Baruş, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Baruş Doğanşehir ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili ilçenin yaşam kalitesini arttırmak, devletin sağladığı imkanlarla halka daha iyi hizmet sunabilmek için yapılacak çalışmalar üzerinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Doğanşehir ilçesinde İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Kurum Müdürleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, toplantı öncesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Meslek Yüksek Okulunun kafeteryasında öğrencilerle çay içerek bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, toplantı salonuna geçti.

Toplantı öncesi Vali Baruş yaptığı konuşmada, “Gerek kaymakam olarak çalışırken, gerekse vali olarak çalışırken her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını dertlerini takip etme de muhtarlarımız bizim kolumuz kanadımız oldu. Biz muhtarlarımız vasıtasıyla insanlarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara ve problemlere vakıf olduk ve onlara çözüm bulmaya çalıştık. Çünkü bizim ilk elden bütün sorunlara hakim olmamız onları öğrenmemiz mümkün olmuyor. Bu anlamda muhtarlarımız aslında devletin kamu hizmetlerinin, belediye hizmetlerin en uç noktadaki takipçisidir. Muhtarlarımız vatandaşımızın oylarıyla seçilen ve demokratik bir usulle göreve gelen kimseler oldukları için aynı zamanda da yerel yönetimin sözcüleridir. Muhtarlarımızı biz de çok önemsiyoruz devletimiz çok önemsiyor. Hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelik verdiği kişiler arasında her zaman muhtarları tercih ediyor, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarımızı peyderpey ağırlıyor ve onlara verdiği önemi her konuşmasında vurguluyor. Bu anlamda da sizlere verilen öneme binaen muhtarlarımızda görevlerini hassasiyetle yerine getirirlerse sorumluluklarının bilincinde olurlarsa memleketimiz çok daha güzel olur. Değerli muhtarlarımız memleketimizin birlik beraberliğinin sağlanmasında çok önemli rolünüz var. Çünkü vatandaşımızın yanında olmak, onların dertleriyle ilgilenmek, devletin vatandaşına her zaman sahip çıktığını gösterir. Bu toplantı sizin sorunlarınızı dile getirmenizi sağlayarak toplantının asıl amacına ulaşmasını sağlamaktır. Huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşımızın akşam evine gittiğinde rahat, huzurlu bir şekilde uyuması hepimizin görevidir. Değerli muhtarlarımız başta valiniz olmak üzere kaymakamlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız geleceğimiz için çalışıyoruz. Ancak bu çalışmayı yaparken mutlaka sizin yardımınızı almaya ihtiyacımız var. Çünkü siz her zaman insanlarımızın içindesiniz, mahallemizde olabilecek her türlü hadiseden haberiniz oluyor ve bu hadiselerin yukarıya zamanında iletilmesinde ve gereken tedbirlerin zamanında alınması noktasında çok önemli rolünüz var. Vatandaşlarımızın güvenliğini etkileyecek tatsız olaylar varsa mutlaka bunları jandarmamıza, emniyetimize bildirin, bizlerde zamanda müdahale ederek vatandaşımızın huzurunu temin edelim. Diğer taraftan okullarımızın güvende olması çocuklarımızın güven içerisinde okullara gitmesi çok önemli, okullarımızın çevresinde gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanının talimatı ile özellikle bu yıl okullarda kolluk görevlisi ve özel güvenlik görevlisi görevlendirme noktasında büyük aşama kaydettiklerini ifade eden Baruş, “İŞ-KUR vasıtasıyla alınan bu elemanlar hem okulların güvenliğine katkı sağlıyor hem de okul çevresinde olabilecek suçların önlenmesinde, bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu noktada mutlaka okul idarelerimiz de muhtarlarımızla iletişim halinde olsun. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, iyi eğitim alması içinde bulunduğumuz yüksekokul da gayet modern ve Doğanşehir gibi bir ilçede bulunması da büyük bir şans. Diğer ilçelerimize de örnek oluşturan bir okul, bu okulu yapan insanlar, hayır sahibi insanlar. Çocuklarımızın burada çok daha iyi eğitim alması, dışarıdan öğrenci gelmesi için de yapmışlar. Doğanşehir'in gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlarımıza sağlanması da devletimiz ve hükümetinizin son yıllarda yapılan hamlelerle çok ivme kat etti. Artık bakılacak bir konu olduğunda vatandaşımız telefonunda tek bir telefon tuşuna basarak 112'yi arayarak ambulans isteyerek evinden ambulansla hastaneye götürülme imkanına sahip oldu. Yaşı müsait olanlar bilir geçmişte hayal edilemeyecek bir şeydi. Düşünün ilçe merkezine 40-50 km uzaklıkta bir köyden de ambulans gidip hastayı alıyor, hastaneye ulaştırıyor. Gerçekten devletimize ve bunu sağlayan insanlara çok dua etmemiz lazım. Özellikle yaşlılar ve yatalak hastalar için söylüyorum, bunların bir sağlık yardımına ihtiyacı olduğunda mutlaka muhtarlarımız olarak devreye girin, sağlık ekipleriyle iletişime geçin, gerekirse 112'yi arayın ve mutlaka vatandaşımıza yardımcı olun” diye konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük, İl Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş'u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.