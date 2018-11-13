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Vali Baruş iade-i ziyaretlerine devam ediyor

Valiler Kararnamesi ile Bolu’dan Malatya’ya atanan Vali Aydın Baruş iade-i ziyaretlerine devam ediyor.

Valiler Kararnamesi ile Bolu'dan Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş iade-i ziyaretlerine devam ediyor.


Vali Aydın Baruş, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İzzetin Duman ve Baro Başkanı Enver Han'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aydın Baruş'u Adliye Sarayı önünde Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran karşıladı.


Karşılamanın ardından Vali Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Savran, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Duman ve Baro Başkanı Han ile makamlarında bir süre görüştü. Adliye Sarayından ayrılan Vali Baruş daha sonra 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.


Karargah girişinde 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Sayat tarafından karşılanan Vali Baruş birlikte komutanlık makamında bir süre görüştü. Tuğgeneral Sayat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür etti.

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