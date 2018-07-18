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18 Temmuz 2018 10:57

Vali Kaban 7.Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

Malatya Valisi Ali Kaban, 7.

Vali Kaban 7.Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

18 Temmuz 2018 10:57

Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Albay Selim Karsavuranoğlu ile görüştü.


7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı görevine atanan Albay Karsavuranoğlu, geçtiğimiz günlerde Vali Kaban’a nezaket ziyaretinde bulunmuştu.


Vali Kaban’da Albay Karsavuranoğlu’na iade-i ziyarette bulunup yeni görevinde başarılar dileyerek bir süre sohbet etti.


Üs komutanlığında Albay Karsavuranoğlu tarafından karşılanan Vali Kaban şeref defterini imzaladıktan sonra ziyaret anısına Albay Karsavuranoğlu tarafından plaket takdim edildi.


Vali Kaban’da günün anısına Albay Karsavuranoğlu’na Malatya Vesikası ‘Barış İçerisinde Birlikte Yaşama Belgesi’ takdim etti.




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