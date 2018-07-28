Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 13:53

Vali Kaban cami temel atma törenine katıldı

Öz Yıldıztepe Kur’an Kursu ve Camisinin temeli geniş katılımlı bir tören ile atıldı.

Vali Kaban cami temel atma törenine katıldı

28 Temmuz 2018 13:53


Fatih Mahallesi Naif Sokakta inşa edilecek olan Öz Yıldıztepe Kur’an Kursu ve Camii temel atma törenine Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Ümit Çimen, hayırseverler ve vatandaşlar katıldılar.


Yeni Camii İmam Hatibi Ramazan Dinç’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Vali Ali Kaban, İl Müftüsü Çimen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Polat birer konuşma yaptı.


Protokol konuşmalarının ardından Müftü Ümit Çimen’in yaptığı dua ile Kur’an Kursu ve caminin temeli atıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç