Vali Kaban cami temel atma törenine katıldı

Fatih Mahallesi Naif Sokakta inşa edilecek olan Öz Yıldıztepe Kur’an Kursu ve Camii temel atma törenine Vali Ali Kaban’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Ümit Çimen, hayırseverler ve vatandaşlar katıldılar.

Yeni Camii İmam Hatibi Ramazan Dinç’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Vali Ali Kaban, İl Müftüsü Çimen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Polat birer konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından Müftü Ümit Çimen’in yaptığı dua ile Kur’an Kursu ve caminin temeli atıldı.