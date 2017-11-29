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29 Kasım 2017 15:09

Vali Kaban, Cemal Gürsel Mahallesinde

Malatya Valisi Ali Kaban, Alevi evlerinin işaretlendiği Cemal Gürsel Mahallesini ziyaret ederek “Birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacaktır” dedi.

Vali Kaban, Cemal Gürsel Mahallesinde

29 Kasım 2017 15:09


Vali Kaban, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte işaretlenmelerin yapıldığı Cemal Gürsel Mahallesini ziyaret etti. Burada Mahalle Muhtarı İmam Yıldız ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Kaban, konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirterek güvenlik güçlerinin olayı titizlikle araştırdığını söyledi.


Vali Kaban, bu tip provokatif eylemlerle hiç kimsenin devletin birliğini ve milletimizin beraberliğini bozamayacağını söyledi.




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