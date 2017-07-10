Vali Kaban göreve başladı

Son Valiler Kararnamesinde Malatya’dan Merkez Valiliğine atanan Mustafa Toprak’ın yerine Zonguldak’tan Malatya’ya atanan, Vali Ali Kaban görevine başladı. Vali Kaban, bu gün saat 10:00’da Valilik binası önünde törenle karşılandı. Törene Vali Vekili Miktat Alan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire müdürleri, bazı STK temsilcileri katıldı. Ardında Valilik binasında toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Kaban, karşılama nedeniyle herkese teşekkür ederek, “Hakikaten klasikleşmiş bir ‘yurdumuzun mutena bölgesinde göreve başladım’ sözünü Malatya için edemeyeceğim. Çünkü klasikleşmişin ötesinde hakikaten ilk kez geldiğim bu yurt yöresinde, yurdumuzun bu güzel yöresinde herhangi bir bilgiye sahip olmadığım halde Malatya ile ilgili şuana kadar olumsuz bir söz eden bir kişiye rastlamadım. Buda beni cidden şaşırtmıştır" dedi.

Malatya kayısısının önemine de vurgu yapan Kaban, "Ordu Valiliğim sırasında yaptığımız bir fındık çalışması vardı, fındıkla ilgili bir rapor hazırlatmıştım. Orada da fındık, Ordu’nun birincil ve çok önemli bir gündemi ve konusuydu. Biz, bu gündem içerisinde dünya fındık tüketiminin ülke olarak yüzde 80’ini, vilayet olarak da Türkiye üretiminin yüzde 35’e yakın kısmını temin ediyor idik. İlk kez yapılmış bir çalışmaydı. Fındıkla ilgili sorunlara bir yaklaşım getirebilmek amacıyla yapılmıştı. O sırada Fındığı çalışırken arkadaşlarımız uzun bir çalışma yaptı. Belki 6 ay sürdü ama çıkan rapor 5x5 adını taşıyordu. 5 yıl 5 lira adı altında çok etkili bir rapor oldu. Sonraki 5 yılı belirledi. Orada o çalışma sırasında kayısının da benzer bir ürün olarak fındık gibi belirli sıkıntılarının olduğunu bir örnek olarak arkadaşlarımız uzun uzun anlatmışlardı. Ben, kayısının bu anlamdaki yerini oradan hatırlıyorum. Şimdi Allah bize Malatya Valiliğini nasip etti, inşallah kayısı konusunda da daha önce fındıkta yaptığımız gibi yahut Zonguldak’ta kömür konusunda yaptırdığımız gibi çalışmalarla ne katkıda bulunabilirsek; bu güzel memlekete, bu sıcak insanlara nasıl bir katkıda bulunarak oluşmakta olan bu binaya nasıl bir tuğla, taş koyabilirsek, bu bizim en büyük karımız olacak. Buradan giderken de mutlu bir şekilde, gurur duyarak, ‘şunu yaptık’ diyebileceğimiz bir çalışmamız olacak. İlk kez geldiğim bir yöremiz. Tanıdıkça eminim ki çok daha kayısı gibi başka güzellikleri de fark edeceğiz. Kamu görevinin bir cilvesi olarak bir gün ayrılacağımız güne kadar yapacağımız katkılarla inşallah güzel bir çalışma ortamı içerisinde, arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar yapılmış olan çalışmalara da kamuda, hizmette sürekliliğin devamlılığın sağlanması anlamında katkıda bulunarak, inşallah bir gün noktayı koyacağız" diye konuştu.