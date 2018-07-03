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03 Temmuz 2018 17:25

Vali Kaban kayısı hasadını yerinde inceledi

Malatya Valisi Ali Kaban, kayısı bahçesini gezerek yapılan kayısı hasadını inceledi.

Vali Kaban kayısı hasadını yerinde inceledi

03 Temmuz 2018 17:25


Kayısıda hasat mevsimi başladı. Vali Kaban ve beraberindekiler modern kayısı hasadı ile ilgili çalışma yapan bir vatandaşın bahçesinde inceleme yaparak bilgiler aldı. Ziyarette Vali Kaban’a ,Malatya’da Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler konferansı sunmak ve kayısı ile ilgili araştırmalar yapmak üzere misafir olan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan eşlik etti. Kayısı sallama makinesi ile hasat yapılan bahçede Vali Kaban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Macit’den bilgiler aldı.


Daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren bir kayısı fabrikasını gezen Vali Kaban, kayısının işlenmesi ile ilgili bilgiler aldı. Kaban, “Coğrafi İşaretle tescillenen kayısı ürünümüzün markalaşma çalışmaları doğrultusunda coğrafi işaret konusunda son derece hassas davranmalıyız. Malatya’ya özgü yöresel değerlerimiz olan kayısıyı ortaya çıkararak coğrafi işaret tescil amblemimizi ürünlerimize etiketleyerek marka değerlerine sahip çıkmalıyız” diye konuştu.




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