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Vali Kaban Malatya'dan ayrıldı

Valiler Kararnamesi ile merkeze Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Ali Kaban, görev yaptığı Malatya’dan ayrıldı.

Valiler Kararnamesi ile merkeze Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Ali Kaban, görev yaptığı Malatya'dan ayrıldı.


Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze atanan Vali Ali Kaban, 1.5 yıl görev yaptığı Malatya'dan ayrıldı. Valilik personelinin ardından bina önünde il idarecileri ve kent sakinleriyle de vedalaşan Kaban, helallik istedi.


İl Müftüsü Ümit Çimen'in duasının ardından Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, kentten ayrıldı.

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