Vali Kaban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Malatya’da kent genelinde bulunan 814 okulda bulunan 186 bin 717 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Malatya Valisi Ali Kaban’da Sümer İlkokulu’nda düzenlenen Karne Dağıtım Törenine katıldı. Tören öncesi okuma yazma seferberliğine katılarak sertifikalarını alan 3 kursiyere çeyrek altın hediye eden Vali Ali Kaban, daha sonra öğrencilere iyi tatiller dileyerek karnelerini dağıttı. Karne dağıtımının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kaban, tatilin tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Öğretmenlerin de 29 Haziran’da tatile gireceğini ifade eden Kaban, ayrıca Sümer İlkokulu’nun da hizmet binasının yetersiz kalması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yıkılarak yerine yeni bina yapılacağını ifade etti. Öğrenci ve velilerin karne heyecanlarına ortak oldukları için mutluluk duyduklarını söyleyen Vali Kaban, “Çok güzel bir zaman yaşadık. Tekrar hayırlı olmasını dilerken yaz tatilinde çocuklarımızın kazasız belasız güzel bir zaman geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm Malatyalı vatandaşlarımızın da Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Karne dağıtım törenine Vali Ali Kaban, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Bilgi İşlem ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin, Daire Başkanı Yunus Yağmur, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.