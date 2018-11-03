Vali Kaban onuruna veda yemeği düzenlendi

Veda yemeğinde bir konuşma yapan Vali Kaban, ayrılıkların zor olduğunu ifade ederek, “Bir başka yerde beş günde vedalaşabilirsiniz ama Malatya'yla bir ayda zor vedalaşırsınız. Çünkü Malatya hakikaten gelip burada kendisine hizmet eden insanı içine sarıp sarmalayan tüm sıcaklığıyla tüm kalbi dostluğuyla ona insan olduğunu ve insan sevgisi ile dolu olması gerektiğini öğreten gösteren bir şehirdir” ifadelerine yer verdi. Malatya'da görevi boyunca çok güzel dostluklar edindiğini anımsatan Kaban, “Her başlangıç bitiş gibi zordur. Yeni bir başlangıca giderken hem ayrılığın zorluğunu yaşıyorsunuz hem de yeni bir başlangıcın zorluğunu yaşıyorsunuz. Bu başlangıcın ne olduğunun bir önemi yok. Her başlangıçta zordur ama unutmayalım ki, Hz. Mevlana'nın başta söylediği ayrılık aslında asıl kökümüzden ilk çıktığımız noktadan olan ayrılıktı. Biz bu ayrılıklarla o ayrılığı tecrübe ediyoruz, biz bu ayrılıklarla o ayrılığımızın bitişine doğru bir adım daha yaklaşıyoruz ve artık bu ayrılığın biteceğini ve hakka hakikate kavuşacağımız zamana doğru ilerliyoruz” şeklinde konuştu. Görev sürecince ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirten Vali Kaban, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada belki 16 ay gibi bir zamanda ne yapılabilirse elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bir kısım emanetleri de bıraktık. Bize emanet olarak bırakılmış olan TOKİ 1+1'lerin içinde yıllardır oluşmuş olan bir ur vardı. Oradaki altı yüzün üzerindeki evde yaşayan ve hepsi korunmaya muhtaç olan insanımızı tehdit eden bir unsurdu. Yaklaşık üç aydır bununla çok büyük bir mücadele verildi. Ben bu anlamda bu çalışmayı yürüten bütün arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Orada geri düşülmemesi lazım çünkü bizim dezavantajlı olan bütün gruplarımızı korumamız lazım. Orada oluşabilecek herhangi bir sapmaya Malatya olarak karşı durmamız gerekiyor. İnşallah bunu duyanlar için bir vazife olarak önümüzde duruyor buna fırsat vermememiz lazım. Elbette Malatya yatırım almalıdır, alacaktır buna da fazlasıyla layıktır. Elbette Malatya tarihteki o bereketli tarihteki kıymetli yerini tekrar alacaktır. Unutmayalım ki Malatya'nın asıl gücü yansıttığı gölgesindedir çünkü Türkiye ekonomisinin çok büyük bir kısmı Malatyalı hemşerilerimizin elindedir. Bunu bir şekilde bu tarafa doğru kanalize etmenin yollarını aşama aşama bulacaktır."

Veda yemeğine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7. Anakent Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Ural ile ilçe belediye başkanları ve resmi kurum müdürleri katıldı.