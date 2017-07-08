Vali Kaban Pazartesi günü Malatya’da göreve başlıyor

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada Vali Ali Kaban’ın 10 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 10.00’da Valilik önünde karşılanacağı belirtildi. Vali Kaban’ın karşılama töreni sonrası Malatya’daki görevine resmen başlayacağı ifade edildi.

21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Yeni Valiler Kararnamesiyle birlikte 20 ilin valisi merkeze alınırken 20 ile yeni vali atandı, 19 ilin valisi ise yer değiştirdi. Bu kapsamda Malatya Valisi Mustafa Toprak merkez valiliğine Zonguldak Valisi Ali Kaban ise Malatya Valiliğine atandı.