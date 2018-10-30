Vali Kaban veda turunda

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Malatya Valisi Ali Kaban, veda ziyaretleri kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte veda ziyareti için Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına gelen Vali Ali Kaban'ı bina girişinde karşıladı. Vali Ali Kaban'a görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sayın Valimiz Ali Kaban'a yeni görev yerinde üstün başarılar dilerim. Malatya'da ki görev süresi boyunca kentimize yaptığı hizmetlerinden dolayı Valimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile görev dönemi boyunca uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Vali Ali Kaban ise "Çalışmalarımıza verdikleri destek ve iş birliği nedeniyle Sayın Başkan Mehmet Çınar'a ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Memleketimizin her noktasında görev yapmak bizler için onurdur" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına tablo hediye ettiği Vali Ali Kaban ile Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde fotoğraf çektirdi.