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02 Aralık 2017 11:57

Vali Kaban’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Malatya Valisi Ali Kaban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek son derece önem arz etmektedir” dedi.

Vali Kaban’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

02 Aralık 2017 11:57


Vali Kaban, mesajında engelli olmanın sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun olmadığını ifade ederek, “Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Dolayısıyla engelli kişilerin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir” ifadelerine yer verdi.


Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu belirten Kaban, “Her insan aniden normal hayatta pek de farkında olmadığı bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek son derece önem arz etmektedir.


Engelli kardeşlerimizin özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atıyor olmasını büyük bir sevinçle müşahade etmekteyiz. Onların bu azim ve özgüvenleri her türlü takdirin üzerindedir ve bu durum göstermektedir ki, engellilik herhangi bir zorluk karşısında pes etmek değil, aksine onu aşmak için mücadele etmemektir” diye konuştu.




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