Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:46

Vali Kaban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Malatya Valisi Ali Kaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında “Kurtuluş Savaşı’mız ve büyük zafer, milletimizin milli ve manevi değerlerimize olan aşkının muazzam gücünü göstermesinin yanı sıra, esaret altında yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

Vali Kaban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 13:46


Vali Kaban, yayımladığı mesajında Türkiye’yi işgale yeltenen güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen İstiklal Mücadelesinin 96’ncı yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın engin gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.


Vali Kaban mesajını şu şekilde sürdürdü:


“İşgal güçlerine karşı Milli Hakimiyet ideali altında birleşen Türk Milleti, bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vermiş, böylece bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bilhassa milli birlik ve beraberlik ruhuyla girişilen şan ve şeref timsali mücadeleler ve göğüslenen çetin zorluklar neticesinde bizlere yadigar bırakılan kutsal vatan toprakları, en değerli kazanımımız olmuştur. Tarihe altın harflerle nakşedilen Kurtuluş Savaşı’mız ve Büyük Zafer, milletimizin milli ve manevi değerlerimize olan aşkının muazzam gücünü göstermesinin yanı sıra, esaret altında yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bağımsız ve güçlü bir devlet çatısı altında yaşamayı borçlu olduğumuz, kanlarını ve canlarını üzerinde yaşadığımız topraklara katık eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden Şanlı Gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızla yad ediyor, Büyük Zafer’in mimarlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç