Vali Kaban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Kaban, yayımladığı mesajında Türkiye’yi işgale yeltenen güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen İstiklal Mücadelesinin 96’ncı yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın engin gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Vali Kaban mesajını şu şekilde sürdürdü:

“İşgal güçlerine karşı Milli Hakimiyet ideali altında birleşen Türk Milleti, bu zaferle, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere asla unutamayacakları bir ders vermiş, böylece bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bilhassa milli birlik ve beraberlik ruhuyla girişilen şan ve şeref timsali mücadeleler ve göğüslenen çetin zorluklar neticesinde bizlere yadigar bırakılan kutsal vatan toprakları, en değerli kazanımımız olmuştur. Tarihe altın harflerle nakşedilen Kurtuluş Savaşı’mız ve Büyük Zafer, milletimizin milli ve manevi değerlerimize olan aşkının muazzam gücünü göstermesinin yanı sıra, esaret altında yaşayan diğer milletlere de emsalsiz bir örnek teşkil etmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bağımsız ve güçlü bir devlet çatısı altında yaşamayı borçlu olduğumuz, kanlarını ve canlarını üzerinde yaşadığımız topraklara katık eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden Şanlı Gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularımızla yad ediyor, Büyük Zafer’in mimarlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun."