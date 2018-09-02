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02 Eylül 2018 09:56

Vali Kaban’dan dernek ziyareti

Malatya Valisi Ali Kaban Belleğini Koruyan Kentler Derneğini ziyaret etti.

Vali Kaban’dan dernek ziyareti

02 Eylül 2018 09:56


Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent İskenderoğlu ve Arapgir Belediye Başkanı aynı zamanda Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Haluk Cömertoğlu tarafından dernek binası girişinde karşılanan Vali Kaban, dernek binasına geçerek bir süre dernek yönetimi ile görüşerek sohbet etti. Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent İskenderoğlu’ndan dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Kaban burada şehir ve medeniyet başlıklı bir konuşma yaptı. Vali Kaban’a ziyaret esnasında Arapgir’in meşhur ’Köhnü Üzümü,reyhan şerbeti ile Akçadağ pilavı’ ikram edildi.


Ziyarette Vali Kaban’a İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’da eşlik etti.




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