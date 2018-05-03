Vali Kaban’dan Ticaret Borsasına ziyaret

Vali Ali Kaban, Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına yeni seçilen Ramazan Özcan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilk olarak söz alan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Vali Kaban’ın geldiği günden bugüne kadar Malatya için yapmış oldukları çalışmaları yakından takip etillerini belirterek teşekkür etti. 620 üye ile 5 bin metrekarelik bir bina da maksimum düzeyde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Özcan, “Kısmen sıkıntılarımız, problemlerimiz olabilir ama sorumluluklarımızı da önümüze koyarak davranmaya çalışıyoruz. Kısmen sıkıntılarınızı zatıalinize arz ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Bu konuda da gerekli çözümlere inşallah sizinde talimatlarınızla, emirlerinizle ulaşacağız. Bu kayısının problemlerini siz yakinen biliyorsunuz. Önümüzde yeni bir mahsul dönemi geliyor birtakım problemler sıkıntılarımız var ama inşallah birlikte aşacağız” şeklinde konuştu. Vali Kaban ise göreve yeni seçilen Özcan ve yönetimine başarılar dileyerek “Burada hakikaten çok heyecanla, büyük bir merakla borsamızın daha iyiye gitmesi için çaba sarf eden bir ekip görüyorum. Bundan dolayı da sizleri kutlamak isterim” ifadelerine yer verdi. Kayısının Malatya’nın en büyük girdi kaynağı olduğunu dile getiren Kaban, “Dolayısıyla bu kadar büyük bir girdi kaynağının ihmal edilmesi düşünülemez. Böyle bir kaynağın bir şekilde daha iyi değerlendirilmesi hususunda eminim daha önceki yapılan çalışmaları arkadaşlarımıza ben gözden geçirtiyorum” şeklinde konuştu. Bu sorunların el birliği ile çözüme kavuşacağına inandığını ifade eden Kaban, “Çok tarafı olan bir sistem, bu sadece biz üretenin kazanmasını düşünemeyiz. Aynı zamanda bu işi aracılık yaparak, tüccarlık yaparak, ihracat yaparak ülkemize getiri sağlayan bütün kesimlerle birlikte hep kazanacağımız, hep birlikte kazanacağımız bir sistemi düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bu konuda özellikle lisanslı depo çalışmaları üzerinde çok önemli projelerin yer aldığını da belirten Kaban, “Burada hepimize ne düşüyorsa yerine getirebilmek üzerimize düşen bir borçtur. Bu anlamda ben kayısı da daha iyi günlerde gidileceği bir Malatya için ümidimi bu yeni ekip ile birlikte tekrarlamak istiyorum. Tekrar şahsınızda ve arkadaşlarımızın şahsında bütün seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.