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03 Mayıs 2018 13:49

Vali Kaban’dan TSO yönetimine hayırlı olsun ziyareti

Malatya Valisi Ali Kaban, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yeni seçilen yönetime hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Kaban’dan TSO yönetimine hayırlı olsun ziyareti

03 Mayıs 2018 13:49


Oda başkanlığına yeni seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile meclis başkanlığına seçilen Hasan Özkan’a yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Ali Kaban, şehirlerin en önemli fonksiyonlarının ticaret olduğunu ifade etti. İnsanların geçim hususunun en önde geldiğini belirten Kaban, “Ticaret ve Sanayi odalarımız büyük ehemniyete haiz. Daha iyi bir Malatya için hep birlikte bir çaba ve gayret içerisinde olacağız. Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.


Kaban, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına seçilen yeni yönetimine başarılar dileyerek bundan sonraki süreçte Malatya için birlikte çalışacaklarını söyledi.


MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Malatya ekonomisinin gelişimi adına gayret sarf edeceklerini belirtti.




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