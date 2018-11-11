Vali Kayuş'a ziyaretler sürüyor

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesi yönetimi, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Dernek Başkanı Aziz Özel ile yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Özel, Malatya'da yeni kurulan bir dernek olduklarını ancak kısa sürede 87 tane üyeye ulaştıklarını söyledi. Malatya'nın gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Özel, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ile de de kamu yükünü azaltıcı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş ise iş adamları dernekleri olan kuruluşların topluma faydalı ve kamu yükünü azaltıcı projelerde çalışmalarını istedi.

Ziyaret, Asrın İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel'in Vali Baruş'a üzerinde Asır Suresi bulunan tabloyu hediye etmesiyle son buldu.