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11 Ocak 2017 14:58

Vali Mustafa Toprak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Vali Mustafa Toprak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

11 Ocak 2017 14:58

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti. Ziyarette, gazeteciler tarafından Vali Toprak’a Akçadağ Kömbesi ikram edildi.
Vali Mustafa Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, BİK Müdürü Nihat Abacı ve gazeteciler tarafından karşılanan Vali Mustafa Toprak’a kömbe ikram edildi. Ziyarete Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile İl Müftüsü Ümit Çimen’de Toprak’a eşlik etti.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Cemiyeti ilk olarak ziyaret eden Malatya Valisi Mustafa Toprak’a teşekkür ederek, karşılamayı Akçadağ Kömbesi ile yaptıklarını kaydetti.
Vali Mustafa Toprak, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman ve gazetecilere teşekkür etti.
Toprak, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ederek, “Malatya Gazeteciler Cemiyeti bizi bir kömbeyle karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Neresi olursa olsun kömbe önemlidir ama Akçadağ’ın Kömbesi ayrı bir markadır. Ama sizin ikram etmeniz, böylesi güzel bir cemiyetimizin içerisinde bunu bizlerle ve konuklarımızla buluşturmanız önemlidir. İlimize, ülkemize attığınız manşetlerle, yazdığınız yazılarla, oraya getirdiğiniz her türlü yorum, ilgiyle inanıyorum ki Malatya’nın daha iyi noktalara gelmesi için yön veriyorsunuz. Gündeme getiriyorsunuz, farkındalık oluşturuyorsunuz ve daha iyi ve güzelliklerle toplumu buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunun şahidi de geçtiğimiz günlerde açmış olduğunuz geçmişten günümüze basının örneklerini çıkarttınız. Orada baktım ki bugün üzerinde çalıştığımız bazı konular var, 50 yıl öncesinde basın onu gündeme getirmiş. Basın aslında kurumsal bir hafıza ve o kurumsal hafızayı biz takip edersek, toplumun önünde giden, yön veren, dikkate getiren, iyi bir şekilde bunlar süzülebilirse, toplumu da daha iyi bir noktaya getirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Mustafa Toprak, iki tepsi kömbeyi kesti.



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