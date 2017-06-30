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30 Haziran 2017 13:02

Vali Mustafa Toprak Malatya”da ayrıldı

Son Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Vali Mustafa Toprak, Malatya Valiliğinde düzenlenen vedalaşma töreni ile Malatya’dan ayrıldı.

Vali Mustafa Toprak Malatya”da ayrıldı

30 Haziran 2017 13:02


Valilik makamından ayrıldıktan sonra Malatya Havalimanına geçen Vali Toprak’a vatandaşlar, yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu. Toprak ve eşi burada da il protokolü tarafından uğurlandı.


İl protokolü ile vedalaşan Vali Toprak’a uçağa binmeden önce Vali Yardımcısı Miktat Alan tarafından valilik makam aracında bulunan Türk Bayrağı takdim edildi. Vali Yardımcısı Alan, “ Valim, Malatya’da görev yaptığınız süre içerisinde şanlı Türk Bayrağımızı en üst seviyede temsil ettiğiniz için öpüyorum ve zatıalinize teslim ediyorum” şeklinde konuştu


Vali Toprak’da öperek aldığı bayrağın kendisi için çok ayrı bir önem ve anlamı olduğunu ifade ederek” Türkiye Cumhuriyeti devletimizin valisi olarak bunu gururla sallandırdım, bunun da gidişimde bana verilmesi ayrı bir anlam taşıyor, benim temsilde onurla dalgalandırdığım bayrağımın bana verilmesi dolayısı ile çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Eşi Av. Selime Toprak ile birlikte uçağın merdiveninde kendilerini uğurlamaya gelen protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayan ve el sallayan Vali Toprak ilimizden ayrıldı.




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