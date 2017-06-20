Vali Toprak basın ile iftarda buluştu

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı.İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Vali Toprak, Kadir Gecesinin ve yaklaşan Ramazan Bayramının Türkiye’ye, tüm dünyaya, İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Uluslararası arenada hem ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabiki biz ilimize bakıyoruz. İlimizin huzuru, güvenliği insanlarımızın hoşnutluğu üzerine yapmamız gereken konuları devletimizin ilimizdeki temsilcisi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde basın camiası ile çok yakın çalışma noktasındayız. Basınla yakın bir çalışma ortamında çalışmanın hem kamu hizmetlerin daha iyi bir şekilde vatandaşlarımıza yansıtılması hemde vatandaşlarımızla idare arasında iyi bir köprü görevi yapılmasının elzem ve gereklilik olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

"Süratle ileriye doğru gidiliyor"

Kentte birinci görev yılını doldurduğunu anımsatan Vali Toprak, Malatya ile ilgili önemli gelişmelerin de yaşandığını dile getirdi.

Malatya’nın dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Toprak, ’Bu anlamda ilin yerinde sayması mümkün değil. Malatya ileriye doğru gidiliyor. Bu çalışmalar içerisinde illerin potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ve bu kapsamda da Malatya ilimizin de kapasitesini kullanarak olması gereken yere gitmesi gerekiyor.Bu anlamda çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İlin marka değerine katkı sunacak"

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasının da Malatya için bir değer olduğunu kaydeden Vali Toprak, "Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkması ilimizin marka değerine katkısı olacak. İlimizin değerlerinin ve üretilen ürünlerinin bu vesile ile ilimize gelecek olan insanlara iyi tanıtımı ve pazarlanması noktasında yoğunluk kazanacağına inanıyorum. Bunun olumlu yansımalarını hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kaydetti.

"Lisanslı depoculuk gündemimizde"

Kayısı hasadı sezonuna da girildiğini ve bu anlamda kayısı için önemli çalışmalarınında yürütülmesi gerektiğini ifade eden Toprak, Lisanlı depoculuğun gündemlerinde olduğunu söyledi.

Lisanslı depoculuğun kayısıya önemli katkılar sağlayacağını belirten Toprak, "Lisanlı depoculuk ile ilimize yakışır bir kayısı borsasının yeni bir mekan ile oluşturulması ve bu arada o yapılırken mevcut mekandaki sıkıntıların alım satım alt yapının daha iyi bir hale getirilmesi hep birlikte takip ettiğimiz bir konu" diye konuştu.

"TEOG’da önemli başarı ekdelde ettik"

Malatya’nın TEOG sınavlarında önemli bir başarı sağladığını belirten Vali Toprak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TEOG sınavlarında 2017 yılında ilk ona girecek şekilde alınmış olan başarının orada tutunacak şekilde sürdürülebilir kılınmasıdır. Bir yıldan beri, sistematik bir şekilde, teog sınavlarına ve eğitim yapısının düzeltilmesine ilişkin çalışmaları milli eğitimdeki projelendirmeler ile birlikte yürütüyoruz"

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.