Vali Toprak, FKA ‘nın 2016 yılı son toplantısına katıldı

Vali Mustafa Toprak, Elazığ’da yapılan Fırat Kalkınma Ajansının Aralık ayı toplantısına katıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) 2016 yılı son değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Genel Meclisi Başkanları ile TSO Başkanları ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop katıldı.Yapılan toplantıda ajansın doğrudan faaliyet desteği başvuruları ile 2017 yılı çalışma programı ve bütçesi değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu yılın son toplantısında ana gündemimiz 2017 yılında ajansımızın bütçesi ve çalışma programı olacak. Bununla birlikte 2016 yılında yaptıklarımızı değerlendireceğiz. Bugün ki toplantıda doğrudan destek faaliyeti altında ajansımıza yapılan müracaatları da karara bağlayacağız" dedi.

2017 yılının bölge illeri için önemli olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezi destek programı var. Bu programa Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illeri katıldı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde cazibe merkezi destek iller programının ana unsurları hükumetimiz tarafından karara bağlanacak. Bölgemiz yeniden ve güçlü bir şekilde yatırımcılar için cazip bölge olacak. Bizler kalkınma ajansı olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı bölge illerinde daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek için yoğun bir gayret sarf ediyor" diye konuştu.