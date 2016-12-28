Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 14:02

Vali Toprak, FKA ‘nın 2016 yılı son toplantısına katıldı

Vali Toprak, FKA ‘nın 2016 yılı son toplantısına katıldı

28 Aralık 2016 14:02

Vali Mustafa Toprak, Elazığ’da yapılan Fırat Kalkınma Ajansının Aralık ayı toplantısına katıldı.
Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) 2016 yılı son değerlendirme toplantısı yapıldı.
Elazığ Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Genel Meclisi Başkanları ile TSO Başkanları ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop katıldı.Yapılan toplantıda ajansın doğrudan faaliyet desteği başvuruları ile 2017 yılı çalışma programı ve bütçesi değerlendirildi.
Toplantıyla ilgili bilgi veren Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu yılın son toplantısında ana gündemimiz 2017 yılında ajansımızın bütçesi ve çalışma programı olacak. Bununla birlikte 2016 yılında yaptıklarımızı değerlendireceğiz. Bugün ki toplantıda doğrudan destek faaliyeti altında ajansımıza yapılan müracaatları da karara bağlayacağız" dedi.
2017 yılının bölge illeri için önemli olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezi destek programı var. Bu programa Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman illeri katıldı. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde cazibe merkezi destek iller programının ana unsurları hükumetimiz tarafından karara bağlanacak. Bölgemiz yeniden ve güçlü bir şekilde yatırımcılar için cazip bölge olacak. Bizler kalkınma ajansı olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı bölge illerinde daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek için yoğun bir gayret sarf ediyor" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç