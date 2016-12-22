Vali Toprak Hekimhan ilçesini ziyaret etti

Malatya Valisi Mustafa Toprak, bir dizi incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Hükumet Konağını ziyaret eden Vali Toprak burada İlçe Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ve daire müdürlerinden ilçe hakkında detaylı bilgiler aldı. İlçede devam eden yatırımlar ve sorunlar hakkında bilgiler veren Kaymakam Efendioğlu, özellikle kültür merkezi ve entegre maden müzesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmaların yapıldığını söyledi. Vali Toprak, geçtiğimiz yıl ilçede meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili Kaymakam Efendioğlu’ndan bilgiler aldı. Hekimhan’da yapımı devam eden kayak merkezi ile ilgili de konuşan Vali Toprak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen ödeneğin Bakan Bülent Tüfenkci’nin katkıları ile 5,5 milyon TL’ye çıkarıldığı ve bununda kısa sürede geleceğini söyledi. 2017 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile ciddi bir çalışma yürütüleceğini belirten Toprak, ayrıca Hekimhan’dan Sivas il sınırına kadar yol çalışmasının da Karayolları tarafından 3 adet tünelli geçişinde kapsayacak şekilde ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Toprak, Hükumet Konağındaki temaslarının ardından Hekimhan Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Aliseydi Millioğulları’ndan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Toprak daha sonra Askerlik Şubesini ziyaret etti. Toprak, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, ihanet şebekeleri, ne kadar terör örgütü varsa, yukarıdan aşağıdan, soldan sağdan hepsi bir ittifak halinde aynen Kurutuluş Savaşı, Milli Mücadeledeki gibi ülkemizi işgal etmenin, vatanımızı, toprağımızı, birliğimizi bozmanın gayreti içerisindeler. İçeriden ve dışarıdan besleniyorlar ama bunlara fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.