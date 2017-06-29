Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:22

Vali Toprak Malatya’ya veda etti

Son Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Vali Mustafa Toprak, Malatya Valiliğinde düzenlenen vedalaşma töreni ile Malatya’dan ayrıldı.

Vali Toprak Malatya’ya veda etti

29 Haziran 2017 17:22


Geçtiğimiz yıl Malatya’da göreve başlayan ve son Valiler Kararnamesi ile merkeze atanan Vali Mustafa Toprak için uğurlama töreni düzenlendi. Valilik binasında düzenlenen törende Toprak, kentteki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve valilik personeline veda etti.


Vedalaşma töreninde konuşan Vali Toprak, Malatyalılara teşekkür ederek, “Benim için en büyük onur ve şeref Malatya insanımızın gönlünde ve yüreğinde taht kurabilmektir. Onu da bir nebze olsun başarmış olduk” dedi.


Görev yaptığı süre boyunca kentteki diğer kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile uyum içerisinde olduklarını aktaran Toprak, “Görevimiz süresince her bir noktaya gitmeye çalıştık. Her bir vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Malatya bundan sonra da tüm kazanımlarıyla ile birlikte yoluna iyi bir şekilde devam edecektir. Esas olan devletimizin ebet ve müddet olmasıdır” ifadelerini kullandı.


Devletin kendisine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını aktaran Toprak, millete hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu kaydederek, “Burada kaldığımız süre kısa veya uzun olabilir. Ama esas olan verilen görevi iyi bir şekilde yapabilmektir. Bunu gerçekleştirebildiysek ne mutlu bize. Şüphesiz Malatya’daki görev süremiz kısa görünüyor olabilir ama hissedilen süre 10 yıl 15 yıl gibi. Biz, vatandaşlarımızla birlikte bunu yaşadık. Çalışanlarımızla birlikte bunu yaşadık. Hep birlikte güzellikleri yaşadık, hep birlikte şehitlerimizin acısını hissettik. Gazilerimizin yürek dağlayan sıkıntılarını hep birlikte yaşadık. Bu anlamda tüm şehit ailelerimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Hakikaten içimizin burkulduğunu zamanlar da oldu. Ama tüm bunları devletimizin güler ve şefkatli yüzü ile birlikte hafifletmeye çalıştık” diye konuştu.


Vali Toprak, devlete hizmet etmeye devam edeceğini kaydederek, Malatya’nın, yapılacak yatırımlarla birlikte daha güzel bir il olacağını dile getirdi.


Vali Toprak, sözlerini şu cümlelerle bitirdi, “Allah’a ısmarladık Malatya, Allah’a ısmarladık Malatya’nın güzel insanları, hakkınızı helal ediniz, bizden yana da hakkımız helal olsun”.


Törene katılanlardan tek tek helallik isteyen Toprak, daha sonra kentten ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:50
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!