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17 Haziran 2017 11:32

Vali Toprak’dan yeni stat değerlendirmesi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya’nın yeni stadı ile ilgili ulusal bir spor kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Vali Toprak’dan yeni stat değerlendirmesi

17 Haziran 2017 11:32


Vali Toprak burada yaptığı açıklamada, stadın ek ödeme konusunun Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptığı görüşmelerde çözdüklerini kaydederek, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki ilk maçını yeni stadyumda oynayacağını söyledi.


Stadyumun son derece modern olduğunun altını çizen Vali Toprak, stadyum ile alakalı son çalışmaların temin edilen ek ödenek ile tamamlanacağını belirterek, stadyuma ulaşımın rahat bir şekilde sağlanması amacıyla da çalışmaların yapılacağını ifade etti.


Stadı sık sık ziyaret ettiğini ve yaptığı incelemeler sonunda gördüğü eksiklikleri ve yapılması gereken düzenlemeleri yetkililere ilettiğini dile getiren Toprak, stadyum protokol girişinin yeniden düzenlenmesi ve dış cepheye alüminyum giydirme yapılarak stadyumun güzel bir görünüme kavuşturulmasını da yetkililere söylediğini kaydetti.




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