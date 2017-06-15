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15 Haziran 2017 17:59

Vali Toprak’tan İHA’ya ziyaret

Malatya Valisi Mustafa Toprak İhlas Haber Ajansı (İHA) Malatya Temsilciliğini ziyaret ederek çalışanlara başarı diledi.

Vali Toprak’tan İHA’ya ziyaret

15 Haziran 2017 17:59


Vali Mustafa Toprak, Basın Müdürü Halil İbrahim Kılıç ile birlikte İHA Malatya Temsilcisi Cahit Özçelik’i ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı’nı başarıları ve gündemi belirleyen haberlerinden dolayı kutlayan Vali Toprak, "İhlas Haber Ajansı ülkemiz için önem arz eden ajanslardan biridir. Tabi gayet başarılı çalışmaları söz konusudur. Özellikle gündem belirleme noktasında önemli haberlere imza attığına şahitlik ediyoruz. Tabi medya unsuru çok önemlidir. Özellikle bunu 15 Temmuz sürecinde yakından gördük ve yaşadık. Sizlere bu önemli görevlerinizde başarılar diliyorum ve ülke menfaati noktasında daha güzel işlere hep birlikte imza atmanızı temenni ediyorum” dedi.


Vali Toprak, ziyarette gündeme ilişkin sorulara da cevap verdi.




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