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23 Haziran 2017 17:07

Vali Toprak’tan nüfus müdürlüğü binasıyla ilgili açıklama

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe nüfus müdürlüklerinin geçici olarak hizmet verdiği Cezmi Kartay Caddesi üzerindeki binanın yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu söyledi.

Vali Toprak’tan nüfus müdürlüğü binasıyla ilgili açıklama

23 Haziran 2017 17:07


Vali Mustafa Toprak, vatandaşların daha iyi hizmet alması ve sıkıntıların çözümü ile yeni bir bina da hizmet vermesi amacıyla çalışma başlatmıştı.


Bu çalışma neticesinde Battalgazi Belediye Başkanlığının şu an hizmet vermekte olduğu ve bir süre sonra boşaltacağı binanın 2 ve 3. katlarının Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğüne, 4 ve 5 katlarının da Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtildi.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşların merkezi konumda bulunan ve rahatlıkla hizmet alabilecekleri Nüfus Müdürlükleri Mülkiyeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait bina Battalgazi Belediyesinin tahliye etmesini müteakiben yapılacak ve bir ay kadar süreceği tahmin edilen tadilat sonrası hizmet vermeye başlayacak. Pasaport ve Ehliyet işlemlerinin de Nüfus Müdürlüklerince yürütülecek olmasından dolayı oluşacak yoğunluğun ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir ortamda hizmet verilmesi amacıyla bu işlemlerin İstiklal Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokak No: 29 ‘da ve Valilik binası arkasında bulunan binada yapılacak olması sebebi ile bu bilginin Malatya kamuoyu ile paylaşılmasının yararına dikkat çeken Vali Toprak, binanın hayırlı olması dileğinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.




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