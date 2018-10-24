Vatandaşlar Karagöz Caddesine hizmet istiyor

Malatya'nın birçok caddesinde başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmalarının Karagöz Caddesinde yapılmaması vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olan TOKİ Konutları ile Beydağı ve Yavuz Selim Mahallelerini merkeze bağlayan yaklaşık 2 kilometrelik caddede son günlerde yaşanan kazalar ve bozuk yola bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

“Bu bölgeye üvey evlat muamelesi yapılıyor”

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Kemal Türel, Karagöz Caddesine gerekli ehemmiyetin gösterilmediğini aktararak, “Bu bölgeye üvey evlat muamelesi yapılıyor” dedi. Caddenin en önemli sorunlarının başında yolların bozuk olduğunun geldiğini aktaran Türel, caddedeki aydınlatmanın da büyük ölçüde yetersiz olduğunu söyledi.

“Karagöz'e diğer caddelerin yarısı kadar hizmet gelmiyor”

Bu eksikliklerin kazalara davetiye çıkarttığını ve son zamanlarda caddede büyük kazaların yaşandığını aktaran Türel, Malatya'nın birçok caddesinde yapılan hizmetlerin yarısının dahi Karagöz Caddesinde yapılmadığını kaydetti.

Caddede çok acil bir biçimde gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini dile getiren Türel mahalleliler olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'tan bu konuda çalışma beklediklerini vurguladı.

Caddeye hizmet gelmediğinden yakından Halit Çelik isimli vatandaş da, mahalleliler olarak bu konuda çok kararlı olduklarını ve mahalleye hizmet gelene kadar her türlü girişimde bulunacaklarını belirtti.

“Kesinlikle MOBESE istiyoruz”

Cadde boyunca bazı noktalara MOBESE kameralarının kurulmasını istediklerini aktaran Çelik bu sayede hem bölgede suç ve suçluyla mücadelenin artacağını hem de trafik kazalarının önüne geçileceğini vurguladı.

Caddedeki görüntünün Malatya'ya yakışmadığını söyleyen Çelik, birçok caddenin çehresinin değiştiğini ancak Karagöz Caddesinde çevre düzenlenmesi, değişim ve yenileme anlamında hemen hemen hiçbir çalışmanın yapılmadığını aktardı.

Caddede ve bölgedeki yeşil alan azlığından da söz eden Çelik, caddeye hizmet istediklerini ve bu konuda mahalleliler olarak çok kararlı olduklarını ifade ederek Malatya Büyükşehir Belediyesini ve Yeşilyurt Belediyesini göreve çağırdı.

Cadde ve bölgeye gerekli hassasiyetin gösterilmediğini belirten Çelik, bölgede binlerce insanın yaşadığını ancak hizmetin aynı oranda olmadığını kaydetti.

Cadde ve civarı için hizmet isteyen Salih Ege de, belediyeyi göreve çağırarak, bu konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.